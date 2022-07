Peljesac-Brücke: „Kroatischer Traum verwirklicht“

Am Eröffnungstag haben die Feierlichkeiten auf den beiden Seiten der Brücke, in Komarna auf dem Festland und Brijesta auf der Halbinsel Peljesac, schon am Morgen begonnen und endeten am Abend mit Festen. Tagsüber war die Brücke auch für schaulustige Fußgänger geöffnet.