Handy und Zigaretten von Terrassentisch gestohlen

Da hatte es offenbar jemand bitter nötig: Ein zunächst unbekannter Dieb stahl in Lechaschau im Tiroler Bezirk Reutte Zigaretten und ein Handy von einem Tisch, der vor einem Haus abgestellt war. Der Verdächtige (44) konnte im Zuge der polizeilichen Erhebungen ausgeforscht werden.
Am Dienstagnachmittag war der mutmaßliche Langfinger in Lechaschau unterwegs. Der 44-jährige Einheimische soll laut Polizei gegen 15.30 Uhr ein auf einem Tisch vor einem Haus kurz unbeaufsichtigt abgelegtes Mobiltelefon und Zigaretten gestohlen haben.
Weitere Taten auf dem Kerbholz?
Im Zuge einer Amtshandlung fanden Beamte der PI Reutte beim mutmaßlichen Täter das Diebesgut. Es konnte dem Besitzer zurückgegeben werden. Der 44-Jährige stehe im Verdacht, weitere Diebstähle begangen zu haben. Entsprechende Ermittlungen laufen. Anzeige auf freiem Fuß!
