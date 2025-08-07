Handy und Zigaretten von Terrassentisch gestohlen

Da hatte es offenbar jemand bitter nötig: Ein zunächst unbekannter Dieb stahl in Lechaschau im Tiroler Bezirk Reutte Zigaretten und ein Handy von einem Tisch, der vor einem Haus abgestellt war. Der Verdächtige (44) konnte im Zuge der polizeilichen Erhebungen ausgeforscht werden.