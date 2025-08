80 Millionen € für leistbaren Wohnraum investiert

Eine Bilanz über das Jahr 2024 zieht die Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), die eine hundertprozentige Tochterfirma der Landeshauptstadt ist. Rund 80 Millionen Euro wurden sowohl in Neubauten als auch in Sanierungen und Instandhaltungen investiert. Mehr als 85 Prozent der Investitionen seien an Tiroler Unternehmen gegangen, wird auf die Rolle als bedeutender Konjunkturmotor verwiesen.