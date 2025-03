Eishalle wird heuer erstmals nicht „abgetaut“

Mit Ende April galt es Jahr für Jahr, die Kufen vorübergehend in die Ecke zu stellen. Denn in der Linzer Eishalle herrschte traditionell Tauwetter – und das gleich für mehrere Monate. Bis August blieb die Eisfläche tabu, was nicht nur Hobby-Eisläufer zum Umstieg vom Eislaufen auf das Eisschlecken zwang.