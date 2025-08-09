Die kleine Botin liebt den Dschungel

Wie ich mir mit wenigen Handgriffen und gezielter Deko den Dschungel heim hole. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Schon vor knapp 5 Jahren habe ich eine Idee im Büro umgesetzt und liebe es immer noch: Der Interior-Trend „Jungle Home“ bringt nicht nur Farbe und Frische in unsere Räume, sondern tut richtig gut. Die gedeckten Grün-Nuancen und viele Pflanzen sind eine Wohltat im Wohnraum. Und es ist ganz einfach:
Ich habe mit Pflanzen begonnen. Große, grüne Blätter, wie die schnell wachsende Monstera, eine Calathea oder auch die altbewährte Palme schaffen sofort tropisches Flair. Hängende Töpfe und üppige Arrangements auf Regalen verwandeln das Wohnzimmer sehr schnell in eine grüne Wohlfühloase.
Zusätzlich lässt sich mit Farben und Materialien das Jungle-Feeling unterstreichen: mit warmen Grüntöne, erdigen Nuancen, Rattanmöbel sowie mit Holzelementen und Textilien aus Leinen oder Jute-Accessoires. Wer sich traut, kann Effekte mit modernen Foto- oder Motivtapeten erzielen. Schnell umsetzbare Ideen für jedes Haus (ohne Handwerker) sind zum Beispiel:
Grüne Ecke: Stellen Sie verschiedene Pflanzen auf den Boden, auf unterschiedlich hohe Hocker oder auf ein Regal. Sogar das Licht bringt zusätzlich Natur!
Natur-Prints: Ersetzen Sie ein Bild oder ein Poster durch einen Dschungel-Print oder ein üppiges, botanisches Motiv.
Grüne Textilien & Accessoires: alte Kissenbezüge auf der Couch gegen neue aus grünem Samt tauschen. Na, Lust auf Veränderung?
