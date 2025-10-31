Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeit in steilem Feld

Schlepper stürzte um, Lenker wurde eingeklemmt

Tirol
31.10.2025 18:30
Der Schlepper wurde nach dem Absturz geborgen.
Der Schlepper wurde nach dem Absturz geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)

Die Arbeiten auf einem steilen Feld im Zillertal wurden einem Einheimischen (27) zum Verhängnis. Denn trotz Sicherung stürzte sein Schlepper ab. Dann hatte der Mann wohl großes Glück im Unglück . . .

0 Kommentare

Am Freitag gegen 14.10 Uhr war der 27-jährige Einheimische mit dem Schlepper auf einem Steilhang eines Feldes in Stummerberg mit Feldarbeiten beschäftigt. Dazu war der Schlepper mittels Stahlseil gesichert.

Mulde im Gelände war die Ursache
Im Zuge der Arbeiten fuhr der Österreicher dann unerwartet in eine Grube im Gelände, wodurch das Fahrzeug schließlich zur Seite kippte. Der 27-Jährige wurde dabei mit dem rechten Bein unter der Fahrerkabine eingeklemmt.

Der Einsatz von Feuerwehr und Rettung.
Der Einsatz von Feuerwehr und Rettung.(Bild: ZOOM Tirol)

Krankenhaus wieder verlassen
Nach der Bergung und Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Dann das Aufatmen: Er konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Schlepper wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Stumm geborgen.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.483 mal gelesen
Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
91.079 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
87.118 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf