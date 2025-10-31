Schlepper stürzte um, Lenker wurde eingeklemmt

Die Arbeiten auf einem steilen Feld im Zillertal wurden einem Einheimischen (27) zum Verhängnis. Denn trotz Sicherung stürzte sein Schlepper ab. Dann hatte der Mann wohl großes Glück im Unglück . . .
Am Freitag gegen 14.10 Uhr war der 27-jährige Einheimische mit dem Schlepper auf einem Steilhang eines Feldes in Stummerberg mit Feldarbeiten beschäftigt. Dazu war der Schlepper mittels Stahlseil gesichert.
Mulde im Gelände war die Ursache
Im Zuge der Arbeiten fuhr der Österreicher dann unerwartet in eine Grube im Gelände, wodurch das Fahrzeug schließlich zur Seite kippte. Der 27-Jährige wurde dabei mit dem rechten Bein unter der Fahrerkabine eingeklemmt.
Krankenhaus wieder verlassen
Nach der Bergung und Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Dann das Aufatmen: Er konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Schlepper wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Stumm geborgen.
