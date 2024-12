Sozialbetrug: Steirisches Paar heiratete 13-mal!

Mehr als 326.000 Euro ergaunerte ein Grazer Paar, das 13-mal heiratete, nur damit die 73-Jährige in der Scheidungszeit ihre Witwenpension kassieren konnte. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Sozialleistungsbetrügereien in der Steiermark explodiert, der Schaden geht in die Millionenhöhe!