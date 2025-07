Küche in Flammen: Hotel in Innsbruck evakuiert

Ein Küchenbrand in einem Hotel in Innsbruck-Pradl hat Sonntagfrüh einen Feuerwehrgroßeinsatz zur Folge gehabt. Das Feuer war gegen 5.30 Uhr durch eine erhitzte Fritteuse sowie einen Topf mit Fett ausgelöst worden und hatte sich über den Dunstabzug bis in das Dachgeschoß ausgebreitet.