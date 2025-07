Wen Karoline Edtstadler zu Jedermann-Premiere lädt

Um das, was sie gemeinsam mit ihren acht Amtskollegen aus den Bundesländern bereits im Juni im Salzburger Luxushotel in Leogang besprochen hatte: die Themen der paktierten Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie müssten in den nächsten Monaten konkretisiert werden, so die Neo-Landeshauptfrau. Und um sich abzustimmen, lud sie kurzerhand erneut nach Salzburg ein, diesmal zur begehrten Premiere des „Jedermann“ am Samstagabend.