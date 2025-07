Jährlicher Baby-Boom im Tierheim Parndorf

Claudia Herka ist im Baby-Fieber. In ihrem Tierheim in Parndorf sind es aber nicht nur Baby-Katzen – obwohl es auch die zuhauf gibt -, sondern die verschiedensten Wildtier-Kinder, die aufgezogen werden wollen. Häschen, Igel, ein Rehkitz, ein Steinkautzkind oder anderes Mini-Geflügel sind im Moment auf ihre Hilfe angewiesen. Da werden die Nächte mitunter kurz. Für die Veterinärin anstrengend, aber nichts Neues. „Das ist jedes Jahr dasselbe“, lacht sie. Und immerhin weiß sie, wovon sie spricht. Denn das Tierheim in Parndorf gibt es seit 20 Jahren. Was aber sehr wohl neu ist: Mittlerweile kommen die hilfsbedürftigen Vierbeiner und geflügelten Schützlinge auch schon von weiter weg. „Burgenland, Wien und Niederösterreich war normal. Mittlerweile bekomme ich aber auch schon Tiere aus der Steiermark und Kärnten“, erzählt sie.