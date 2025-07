François Chaignaud: „Ich sauge Anregungen auf!“

Die Begegnung mit Künstlern „fordert die Fantasie. Ich sauge Anregungen auf, übersetze sie in meine Sprache“: Geboren 1983 in Rennes, Absolvent des Pariser Conservatoire, fragt er sich immer wieder, wie er sich präsentieren soll: „Im Tanz muss ich mich öffnen. Da muss eine Balance zwischen der Tanzpraxis, mir und meiner Selbstdarstellung spürbar werden. Mit klassischem Ballett stehe ich heute in meinen Stücken nur im Dialog.“