Herbert Brandl mit nur 66 Jahren gestorben

Der am 17. Jänner 1959 in Graz geborene Brandl studierte ab 1978 bei Peter Weibel an der Angewandten in Wien und gehörte seit den 1980er-Jahren zu den bedeutendsten Künstlern Österreichs. Als einer der sogenannten „Neuen Wilden“ (neben Georg Baselitz, Gunter Damisch oder auch Hubert Schmalix) machte er damals sehr schnell Karriere. Seine Werke waren unter anderem auf der documenta zu sehen und 2007 vertrat er Österreich bei der Biennale in Venedig. Im Jahr 2020 wurde er mit großen Personalen im Wiener Belvedere 21, im Grazer Kunsthaus und im Grazer Künstlerhaus gefeiert. Im Vorjahr erhielt er vom Land Steiermark das Ehrenzeichen für Wissenschaft, Forschung und Kunst.