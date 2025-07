Der Nächste, bitte! Hartberg holt sich Rapidler

Verteidiger Dominic Vincze wird für die kommende Spielzeit vom SK Rapid ausgeliehen und dockt in Hartberg an. Der 21-jährige Österreicher kam für den Wiener Traditionsklub in der Vorsaison auf sechs Einsätze (ein Assist) in der Bundesliga sowie 23 Spiele in der 2. Liga, wo er fünf Tore und vier Vorlagen beisteuerte.