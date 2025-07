Pferd tritt aus, verletzt Frau und läuft in Pkw

Gegen 12.30 Uhr war eine 37-Jährige am Montag mit ihrem Pferd zu Fuß in einem Waldstück zwischen Klöchberg und Hürth unterwegs. Aus unbekannter Ursache trat das Pferd unvermittelt mit den Hinterbeinen aus und traf die Frau am Kopf. Danach lief es in Richtung seiner Koppel davon.