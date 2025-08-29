Vorteilswelt
Tirol und Kärnten vorn

Salzburg auf Rang drei bei Campingurlauben

Salzburg
29.08.2025 14:30
Die Sommersaison sagt langsam „Pfiati“: Salzburg lockt jedoch jährlich über 300.000 Gäste zum ...
Das erste Halbjahr 2025 brachte für Campingplätze in Salzburg 322.955 Nächtigungen. Österreichweit gab es 3,02 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 12,4 Prozent. Besonders stark war der April, der doppelt so viele Nächtigungen wie im Vorjahr brachte.

Camping bleibt in Salzburg gefragt: Im ersten Halbjahr 2025 wurden 322.955 Nächtigungen gezählt, womit das Bundesland österreichweit auf Rang drei liegt.

Spitzenreiter bleibt Tirol mit rund dreimal so vielen Nächtigungen (906.399), gefolgt von Kärnten mit 666.133. Insgesamt verzeichnete Österreich 3,02 Millionen Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen, ein Zuwachs von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit campen fast zwei Drittel aller Gäste in Österreich in einem der drei Bundesländer.

Besonders auffällig war der April: Mit 357.186 Nächtigungen verdoppelten sich die Zahlen gegenüber 2024. Milde Temperaturen und die Osterferien sorgten für volle Plätze, während der Mai mit kühlem Wetter ein Minus von 25 Prozent brachte.

Auch der Sommer zeigt sich trotz des verregneten Julis stabil. Viele Urlauber wichen zwar nach Italien oder Kroatien aus, doch der freundliche August brachte wieder mehr Gäste ins Land.

Für die zweite Saisonhälfte rechnet die Branche daher mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Auffällig bleibt die unterschiedliche Nutzung: Tirol punktet im Winter, Kärnten vor allem mit Camping am See, Salzburg liegt dazwischen – und bleibt sowohl für Sommergäste als auch Durchreisende eine wichtige Adresse.

Salzburg

