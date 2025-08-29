Vorteilswelt
Kommt von den Bayern

Nächster Neuzugang für Austria Salzburg

Salzburg
29.08.2025 14:10
Austria Salzburgs Sportchef Roland Kirchler mit Luka Parkadze.
Austria Salzburgs Sportchef Roland Kirchler mit Luka Parkadze.(Bild: zVg)

Wie von der „Krone“ bereits angekündigt, nimmt Austria Salzburg einen weiteren Neuzugang unter Vertrag. Luka Parkadze kommt aus der Akademie des FC Bayern München. Der Georgier will bei den Violetten wieder in die Spur finden. 

Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters hat Austria Salzburg einen weiteren Spieler an Land gezogen. Wie die „Krone“ bereits berichtete, verpflichteten die Violetten Offensivmann Luka Parkadze. Der Georgier kommt ablösefrei von der Akademie des FC Bayern München. „Ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor und gutem Schuss“, weiß Sportchef Roland Kirchler. 

„Hoffe auf erfolgreiches Jahr“
Der deutsche Rekordmeister hatte Parkadze einst als europäisches Toptalent geholt. Aufgrund einiger Verletzungen geriet die Karriere des 20-Jährigen aber ins Stocken. Beim Zweitliga-Aufsteiger will er wieder in die Spur finden. „Ich hoffe, es wird ein erfolgreiches Jahr für uns alle“, wird Parkadze in einer Aussendung des Vereins zitiert.  

Noch muss der zweite Neuzugang von den Bayern – der erste war Verteidiger Gabriel Marusic – aber auf seinen ersten Einsatz warten. „Wir arbeiten intensiv am Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte für Luka“, sagt Obmann David Rettenbacher. Sein Debüt wird Parkadze wohl noch im September feiern. 

