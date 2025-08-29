Nächster Neuzugang für Austria Salzburg

Wie von der „Krone“ bereits angekündigt, nimmt Austria Salzburg einen weiteren Neuzugang unter Vertrag. Luka Parkadze kommt aus der Akademie des FC Bayern München. Der Georgier will bei den Violetten wieder in die Spur finden.
Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters hat Austria Salzburg einen weiteren Spieler an Land gezogen. Wie die „Krone“ bereits berichtete, verpflichteten die Violetten Offensivmann Luka Parkadze. Der Georgier kommt ablösefrei von der Akademie des FC Bayern München. „Ein schneller Stürmer mit Zug zum Tor und gutem Schuss“, weiß Sportchef Roland Kirchler.
„Hoffe auf erfolgreiches Jahr“
Der deutsche Rekordmeister hatte Parkadze einst als europäisches Toptalent geholt. Aufgrund einiger Verletzungen geriet die Karriere des 20-Jährigen aber ins Stocken. Beim Zweitliga-Aufsteiger will er wieder in die Spur finden. „Ich hoffe, es wird ein erfolgreiches Jahr für uns alle“, wird Parkadze in einer Aussendung des Vereins zitiert.
Noch muss der zweite Neuzugang von den Bayern – der erste war Verteidiger Gabriel Marusic – aber auf seinen ersten Einsatz warten. „Wir arbeiten intensiv am Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte für Luka“, sagt Obmann David Rettenbacher. Sein Debüt wird Parkadze wohl noch im September feiern.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.