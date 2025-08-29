Nächster Neuzugang für Austria Salzburg

„Hoffe auf erfolgreiches Jahr“

Der deutsche Rekordmeister hatte Parkadze einst als europäisches Toptalent geholt. Aufgrund einiger Verletzungen geriet die Karriere des 20-Jährigen aber ins Stocken. Beim Zweitliga-Aufsteiger will er wieder in die Spur finden. „Ich hoffe, es wird ein erfolgreiches Jahr für uns alle“, wird Parkadze in einer Aussendung des Vereins zitiert.