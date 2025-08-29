Geldtasche weg: Diebe in Lungauer Geschäft
Frau bestohlen
Beim Einkaufen wurde am Freitag eine Lungauerin in Tamsweg bestohlen: Die Unbekannten erbeuteten ihre Geldtasche und kauften gleich darauf ein. Die Ermittlungen laufen.
Die Unbekannten schlugen in einem Lebensmittelgeschäft in Tamsweg zu. Sie nutzten einen unbeobachteten Moment und nahmen die Geldtasche der Frau samt Bankomatkarte und Bargeld an sich. Ob das Opfer die Börse offen im Einkaufswagen liegen hatte, ist nicht bekannt.
Gleich danach gaben die Diebe eine erste Summe aus. Sie kauften mit der Beute Kleidung ein.
Die Lungauerin wurde dabei um eine vierstellige Euro-Summe erleichtert. Die Polizei ermittelt.
Kommentare
