Salzburgs Hauptbahnhof ist am zweitschönsten

Der Salzburger Hauptbahnhof wurde beim aktuellen VCÖ-Bahnhofstest mit „Bronze“ ausgezeichnet. Rund 14.400 Fahrgäste bewerteten österreichweit die Bahnhöfe. Salzburg punktete beim Gesamtbild und landete in der Kategorie „schönste Bahnhöfe“ sogar auf Platz zwei hinter Wien.
Beim jährlichen Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich bewerteten rund 14.400 Fahrgäste österreichweit große Bahnhöfe. Der Salzburger Hauptbahnhof erreichte dabei den dritten Platz.
Die Fahrgäste hoben die gute Anbindung, die Übersichtlichkeit und das Angebot an Verbindungen hervor. In der Sonderkategorie „schönste Bahnhöfe“ kam Salzburg sogar auf Rang zwei, nur der Wiener Hauptbahnhof wurde noch besser bewertet.
Das Ergebnis zeigt, dass Salzburgs Bahnknoten sowohl bei Pendlern als auch bei Reisenden gut ankommt. Mit Ausnahme von Bregenz wurden alle großen Landeshauptstadt-Bahnhöfe insgesamt positiv beurteilt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.