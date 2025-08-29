Vorteilswelt
Nur Wien ist schöner

Salzburgs Hauptbahnhof ist am zweitschönsten

Salzburg
29.08.2025 17:30
Immerhin Rang zwei ist für Salzburgs Hauptbahnhof es geworden!
Immerhin Rang zwei ist für Salzburgs Hauptbahnhof es geworden!(Bild: Robert Deopito)

Der Salzburger Hauptbahnhof wurde beim aktuellen VCÖ-Bahnhofstest mit „Bronze“ ausgezeichnet. Rund 14.400 Fahrgäste bewerteten österreichweit die Bahnhöfe. Salzburg punktete beim Gesamtbild und landete in der Kategorie „schönste Bahnhöfe“ sogar auf Platz zwei hinter Wien.

0 Kommentare

Beim jährlichen Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich bewerteten rund 14.400 Fahrgäste österreichweit große Bahnhöfe. Der Salzburger Hauptbahnhof erreichte dabei den dritten Platz.

Die Fahrgäste hoben die gute Anbindung, die Übersichtlichkeit und das Angebot an Verbindungen hervor. In der Sonderkategorie „schönste Bahnhöfe“ kam Salzburg sogar auf Rang zwei, nur der Wiener Hauptbahnhof wurde noch besser bewertet.

Das Ergebnis zeigt, dass Salzburgs Bahnknoten sowohl bei Pendlern als auch bei Reisenden gut ankommt. Mit Ausnahme von Bregenz wurden alle großen Landeshauptstadt-Bahnhöfe insgesamt positiv beurteilt. 

