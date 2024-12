Geld, Gier, Politik: Die Saudis und die WM 2034

Am Mittwoch vergibt die FIFA die Fußball-WM 2034 an das wegen seiner Menschenrechtspolitik höchst umstrittene Königreich Saudi-Arabien. Das Prozedere ist eine von Präsident Gianni Infantino inszenierte Farce, Menschenrechtsorganisationen sind empört. Was die Saudis bezwecken und welche Rolle die FIFA spielt, verrät Krone+.