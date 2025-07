Niederösterreich-Bahnen: Zug um Zug erfolgreich

Attraktives zweites Halbjahr

Damit das zweite Halbjahr der Bahnen ebenso erfolgreich wird, haben die Verantwortlichen einige Events geplant. Beispielsweise ein Mittwochskonzert am 23. Juli in Laubenbachmühle, eine Sternschnuppenfahrt am 29. August in den Naturpark Ötscher Tormäuer sowie zum traditionellen Dirndlkirtag am 27. und 28. September. Und bereits morgen, Samstag, verwandelt sich bei „Rock am Berg“ der Gipfel der Gemeindealpe Mitterbach mit dem The Ridin‘ Dudes-Duo zur außergewöhnlichen Open-Air-Bühne auf 1.626 Metern Seehöhe.