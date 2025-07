Graz ist wieder Bühne für junge Klassik-Talente

Seit 56 Jahren schon lockt AIMS (das American Institute of Musical Studies) den internationalen Klassik-Nachwuchs in die Steiermark. „Heuer kommen rund 100 junge Menschen aus 30 Ländern nach Graz, um hier ihre sängerische Ausbildung zu vervollkommnen“, sagt Clemens Anton Klug, seit 2023 AIMS-Intendant. In den sechs Wochen erhalten sie hier Unterricht von echten Kapazundern der Branche – heuer unter anderem in Meisterklassen mit Rolando Villazon, Malcolm Martineau und Linda Watson.

Und was hat das Publikum davon? Knapp 40 öffentliche Konzerte stehen bis 15. August auf dem Programm. „Der Großteil sogar bei freiem Eintritt. Und wir gehen mit unseren Nachwuchssängern auch in Krankenhäuser oder ins Altenheim“, erzählt Klug.