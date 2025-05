Hilfsorganisation zieht Bilanz und setzt „Notruf“

Sie sind, mit den Pflegekräften, das Rückgrat unseres Gesundheitssystems – die tausenden Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die teils ehrenamtlich ihre Zeit in den Dienst der Menschen stellen. Sie leisten Enormes: So gingen 320.948 Anrufe in der Rettungsleitstelle ein, die Sanitätsteams halfen 285.028 Menschen und der Rettungsdienst absolvierte unglaubliche 8.767.124 Kilometer und 1.246.058 Stunden auf Kärntens Straßen. Die 3036 freiwilligen Mitarbeiter leisten einen beachtlichen Teil der Millionen geleisteten Stunden ehrenamtlich.