„Diese wilden Szenen können durchaus real sein“

Schauplatz Nockhalle in Radenthein: Ein hitziges Hockeyspiel zwischen zwei rivalisierenden Mannschaften gerät völlig außer Kontrolle. Zu den grölenden Fangesängen gesellen sich Schimpfwörter; die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Schließlich und endlich fliegen die Fäuste. Pyrotechnikrauch breitet sich in der gutbesuchten Halle aus und in der Kantine bricht ein Brand aus. Verletzte auf den Rängen und am Spielfeld. Während die tobenden Fans am Spielfeld weiter aufeinander einprügeln, heulen plötzlich die Sirenen.