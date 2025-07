Landesrat Gerber stellt Flughafen-Chefs Ultimatum

Anzengrubers Postenkarussell dreht sich weiter

Jemanden gefunden hat auch Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber. Und zwar für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden beim Flughafen, der bislang in den Händen von Paula Stecher lag. Sie soll nun auf Betreiben Anzengrubers bei der nächste Woche stattfindenden Generalversammlung abgelöst werden – und zwar von Helmuth Müller, der Ende des Jahres als IKB-Vorstand in Pension geht. Wie viel Kompetenz Müller in Sachen Luftfahrt mitbringt, sei dahingestellt. Aber egal: Er fungiert ohnehin nur als Stellvertreter Anzengrubers im Aufsichtsrat. Landesrat Gerber will für den Aufsichtsrat Seniorenbund-Obfrau Patrizia Zoller-Frischauf nominieren – quasi als Gegengewicht zu Müller. Als ehemalige Wirtschafts-Landesrätin versteht sie zumindest etwas von der Materie.

Zoff im Wirtschaftsbund nimmt kein Ende

Spannend bleibt es auch beim Wirtschaftsbund. Bei einer Landesleitungssitzung am Montag trafen die Kontrahenten aus der Wirtschaftskammer rund um Präsidentin Barbara Thaler und die Funktionäre Manfred Hautz und VP-LA Peter Seiwald nach ihren Rauswürfen direkt aufeinander. Und wie zu erwarten war, flogen die Fetzen. Während das Match Seiwald/Thaler unentschieden ausging, hat Hautz die Kammer-Präsidentin „aufgeblattelt“. So lautet zumindest die Einschätzung eines Insiders, der bei der Sitzung dabei war.