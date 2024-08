Thailand hat eine neue Regierungschefin (37)

Nach ihrer Tante ist Paetongtarn, die unter anderem in Großbritannien studiert hat, erst die zweite Frau an der Spitze des südostasiatischen Landes. Die Regierungskoalition hatte sie am Donnerstag als einzige Kandidatin aufgestellt. Am Freitagvormittag (Ortszeit) gewann sie schließlich die Abstimmung im Parlament mit deutlicher Mehrheit.