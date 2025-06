„Die Atmosphäre am Red Bull Ring ist brutal“

An seinen ersten Einsatz im Safety Car beim Großen Preis von Australien im Jahr 2000 kann sich Mayländer noch genau erinnern: „Die erste Startaufstellung in Melbourne im Jahr 2000 ist bildlich noch vor mir. Ich habe gar nicht so genau gewusst, was meine Aufgabe ist. Mir war klar, dass ich dort war, wo jeder mal hin will als Rennfahrer. Ich war aber kein Rennfahrer und das wusste ich. Das habe ich mir gleich als ich angefangen habe, ganz dick mit einem Filzstift aufgeschrieben. You can‘t win the race. Also sei einfach fokussiert auf deine Aufgabe – bleib auf der sicheren Seite. Das ist dein Job und nicht was anderes.“