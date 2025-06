Wie es jetzt mit Supermarkt-Areal weitergeht

Er will so schnell wie möglich mit der Planung und der Angebotseinholung beginnen. Eine Ausschreibung bis zum Herbst hält er für möglich. Durch einen Baurechtsvertrag sollen sich die Kosten für die Gemeinde in Grenzen halten. Auch der Pflegestützpunkt ist für Biringer noch nicht gestorben. Man werde sich aktiv bemühen, einen solchen in Forchtenstein zu bekommen, sagt er. Wo dieser hinkommen könnte, sei eine andere Frage.