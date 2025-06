Pilot (44) stürzt mit Hängegleiter 700 Meter ab

Hängegleiterpilot blieb in Fichte hängen

Der Pilot stürzte rund 700 Meter in ein südöstlich gelegenes Waldgebiet ab und blieb mit seinem Hängegleiter in einer Fichte hängen. Die Bergrettung Oberes Drautal rückte aus und konnte den Mann bergen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers „RK1“ wurde der Pilot mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.