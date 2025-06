Der große Schlag | Der letzte Groschen

Der große Schlag. Die Raketen – sie fliegen weiter hin und her zwischen Israel und dem Iran. Aber die US-Tarnkappenbomber, die schwerste Bombenladung auf die iranischen Atomaufbereitungsanlagen abgeworfen haben, die sind wieder nach Amerika zurückgekehrt. Nun zerbricht sich die ganze Welt den Kopf, mit welch großem Schlag das angeschlagene Mullah-Regime auf den schweren US-Schlag reagieren könnte. Besonders besorgt zeigt man sich international vor einer möglichen Blockade der (Wasser-)Straße von Hormuz, die für den weltweiten Ölhandel von entscheidender Bedeutung ist. Wie die „Krone“-Wirtschaftsredaktion berichtet: Dadurch könnte ein Rohölpreis von 150 Dollar pro Barrel drohen – derzeit liegt er bei 80 Dollar. Eine solche Ölpreis-Explosion könnte die Teuerung im Extremfall auf fünf Prozent klettern lassen und die ohnehin schon so lange so schwächelnde Wirtschaft noch stärker in Bedrängnis bringen. Stiller Gewinner könnte dann sogar Russland sein - steigende Ölpreise würden noch mehr Geld in Putins Kriegskasse spülen. Feine Aussichten…