Umfrage soll Neunkirchens Verkehrslage verbessern

Neunkirchner sind unzufrieden mit Verkehrssituation

Ob zu wenige oder zu teure Parkplätze, undurchsichtige Einbahnregelungen oder zu wenige Öffis – bei einer Umfrage können die Bürger nun selbst ihre Meinung kundtun und auch Verbesserungsvorschläge liefern. Der Fragebogen besteht aus 22 Punkten und soll Einblicke in die Wünsche und Gewohnheiten der Neunkirchner geben. Die Online-Umfrage steht ab sofort zur Verfügung. Wer analog teilnehmen möchte, findet den Fragebogen ab 26. Juni in der Gemeindestube oder in seinem Briefkasten. Ergebnisse werden im Frühjahr 2026 erwartet.