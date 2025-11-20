ÖVP warnt vor Schulden von 30 Milliarden Euro

Klubobmann Harald Zierfuß sieht einer ganzen Generation damit „die Zukunft verbaut“: 2030 müsse die Stadt ohne Kurskorrektur laut der Prognose mehr für ihre Kreditzinsen als für die Kindergärten zahlen. Wiens Jugend werde zu einem Schicksal als „Zinszahlergeneration“ verdammt. Budgetsprecher Hannes Taborsky wies darauf hin, dass die aktuellen Gebühren- und Steuererhöhungen schon jetzt von Zinszahlungen aufgefressen würden.

Rechnung für Novaks Büro „schlicht nicht nachvollziehbar“

In der Rechnung der ÖVP versteckt sich allerdings eine Unbekannte: Die Daten über die jährliche Neuverschuldung sagen noch nichts darüber aus, wie viel Geld das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) jährlich jeweils in die Tilgung alter Schulen stecken will. Heuer liegt der Betrag beispielsweise bei 1,1 Milliarden Euro. Novaks Büro findet die ÖVP-Rechnung dementsprechend „schlicht nicht nachvollziehbar“.