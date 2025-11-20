Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Budget

ÖVP warnt vor Schulden von 30 Milliarden Euro

Wien
20.11.2025 16:00
Die ÖVP Wien warnt vor einem „regelrechten Desaster“ (von links): Budgetsprecher Hannes ...
Die ÖVP Wien warnt vor einem „regelrechten Desaster“ (von links): Budgetsprecher Hannes Taborsky, Parteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß(Bild: ÖVP Wien)

Die aktuelle Rekordverschuldung von Wien ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die ÖVP warnt angesichts der Rathaus-Pläne bis zum Ende der Legislaturperiode, dass die Stadt dann auf bis zu 30 Milliarden Euro Schulden sitzen könnte und einer ganzen Generation die Zukunft verbaut wäre.

0 Kommentare

Neben dem aktuellen Budget hat sich die ÖVP auch die langfristige Finanzplanung der Stadt näher angesehen. Die plant – laut Zahlen aus dem Rathaus – bis 2030 eine jährliche Neuverschuldung von rund zwei Milliarden Euro. Damit, so die Rechnung der Oppositionspartei, würde sich Wiens Schuldenstand in fünf Jahren auf rund 30 Milliarden Euro verdoppeln – ein „regelrechtes Desaster“, wie Parteiobmann Markus Figl meint.

Warnung vor ganzer Generation von Zinszahlern
Die 30 Milliarden Euro würden sogar eine Verdreifachung der Schulden seit dem Amtsantritt der rot-pinken Rathauskoalition im Jahr 2020 bedeuten, gab Figl zu bedenken. Zum Unterschied von den letzten Jahren gebe es jetzt aber keine akute Krisensituation, sondern nur „strukturelles Wegschauen“ und einen Mangel an jeglicher Budgetdisziplin. Den Bürgern werde diesbezüglich „Sand in die Augen gestreut“.

Die Rechnung der ÖVP: Sie addiert Wiens Neuverschuldungen der kommenden Jahre, zu denen sich das ...
Die Rechnung der ÖVP: Sie addiert Wiens Neuverschuldungen der kommenden Jahre, zu denen sich das Rathaus bekennt, zum jetzigen Schuldenstand. Dazu kommen Schulden ausgelagerter Unternehmungen, etwa der Spitäler.(Bild: ÖVP Wien)

Klubobmann Harald Zierfuß sieht einer ganzen Generation damit „die Zukunft verbaut“: 2030 müsse die Stadt ohne Kurskorrektur laut der Prognose mehr für ihre Kreditzinsen als für die Kindergärten zahlen. Wiens Jugend werde zu einem Schicksal als „Zinszahlergeneration“ verdammt. Budgetsprecher Hannes Taborsky wies darauf hin, dass die aktuellen Gebühren- und Steuererhöhungen schon jetzt von Zinszahlungen aufgefressen würden.

Rechnung für Novaks Büro „schlicht nicht nachvollziehbar“
In der Rechnung der ÖVP versteckt sich allerdings eine Unbekannte: Die Daten über die jährliche Neuverschuldung sagen noch nichts darüber aus, wie viel Geld das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) jährlich jeweils in die Tilgung alter Schulen stecken will. Heuer liegt der Betrag beispielsweise bei 1,1 Milliarden Euro. Novaks Büro findet die ÖVP-Rechnung dementsprechend „schlicht nicht nachvollziehbar“.

Lesen Sie auch:
Finanzstadträtin Barbara Novak sitzt an den Zahlen. 
„Krone“ fragte nach:
Das 240-Millionen-Euro-Rätsel im Wiener Budget
19.11.2025
„Zeichen setzen“
Wien verordnet Nulllohnrunde für Politiker
18.11.2025
Idee vom Bürgermeister
Wien will jetzt eigene Tarife nur für Einheimische
17.11.2025

Konkrete Zahlen zur künftigen Abbau-Strategie der Schulden konnte zwar auch Novaks Büro nicht machen, bekannte sich jedoch zum Ziel, „jedes Jahr weniger Defizit zu machen und den Konsolidierungsprozess zu beschleunigen“. Die ÖVP wolle die Lage aus rein politischen Gründen dramatisieren. Mangelnder Budgetdisziplin habe vor allem die letzte schwarz-grüne Bunderegierung durch „milliardenschwere Steuerentlastungen ohne eine einzige Gegenfinanzierung“ zu verantworten.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
0° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
0° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-1° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-1° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 6°
Symbol bedeckt
Mehr Wien
Störung in Simmering
Nach Wärme-Blackout: Schaden endlich lokalisiert!
Pistolen in Koffer
Erste Fotos zeigen Waffenlager von Hamas in Wien
Wiener Budget
ÖVP warnt vor Schulden von 30 Milliarden Euro
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Marina Abramović
„Kunst kann einen Scheiß verändern!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine