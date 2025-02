„Diese Siege bedeuten mir einfach alles“

Nüßle glänzte dabei in der ersten Qualifikationsrunde am Mittwoch gegen die aktuelle Nummer 75 der Weltrangliste, Jiang Jun, im Eröffnungsframe mit einer 143er-Total-Clearance und behielt nach ausgeglichenem Spielverlauf im entscheidenden siebten Frame die Nerven. Gegen Juns Landsmann Liu Hongyu (Nummer 63 der Welt) wiederholte der Wahl-Salzburger Donnerstag diese mentale Leistung und freute sich über den erstmaligen Aufstieg in den Welsh-Open-Hauptbewerb.