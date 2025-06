Heiße Eisen! Zwei Grazer schielen auf Medaillen

Die Führende fehlt

Die Führende der Damen-Wertung, Katharina Sadnik ist hingegen nicht in Tirol am Start. Die in Graz wohnhafte Kärntnerin holte sich bei den ersten beiden Damen-Ligarennen prompt den Sieg – und das, obwohl die 21-Jährige eigentlich im Mountainbike zuhause ist. Doch gleichzeitig mit den Straßenrennen in den Stubaier Alpen findet der Mountainbike-Weltcup in Val di Sole statt.