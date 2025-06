Ex-Giro-Held startet überraschend bei Alpentour

Seither fuhr der Niederösterreicher wieder zahlreiche Weltcups – unter anderem in Spanien und Südafrika. „Die Alpentour passt nun perfekt in meinen Plan. Vielleicht konzentriere ich mich auf einzelne Etappen. Wenn es geht, will ich aber auch in Schladming auf Sieg fahren“, sagt Pernsteiner, der grundsätzlich dem Straßenradsport den Rücken gekehrt hat, Anfang Juli aber für das Kärntner Team Feld bei der Österreich-Rundfahrt in den Sattel springt. „Das wird eine Herausforderung. Wir sind nur ein kleines Team und bei der Ö-Tour kommen die World-Tour-Teams“, hat der Routinier, der 2018 bei der Rundfahrt Gesamtzweiter war, großen Respekt.