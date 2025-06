NÖ: 19-Jähriger nach Bombendrohung in Haft

Drohungen per Mail

Die Schule hatte die per E-Mail eingegangene Drohung am Montag in der Früh angezeigt. Das Objekt wurde daraufhin evakuiert. Eine Durchsuchung verlief negativ. Durch IT-Ermittler der Kriminalassistenzdienststelle Mödling wurde der mutmaßliche Verfasser des Drohschreibens in der Person des 19-jährigen Niederösterreichers ausgeforscht.