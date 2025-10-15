Deutsche Dauerparker sind längst ein Dauerproblem

Und die Kritik reißt nicht ab. Wie Kevin (Nachname der Redaktion bekannt) im Gespräch betont, „sind die rund 16 Parkplätze, die es gibt, von Montag bis Freitag mit deutschen Autos zugeparkt. Wir Anrainer haben jetzt keine Parkplätze mehr“. Er müsse sein Auto deswegen abseits der markierten Parkplätze abstellen und werde durch die MÜG ständig gestraft.