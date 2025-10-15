Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger in Innsbruck

Deutsche Dauerparker sind längst ein Dauerproblem

Tirol
15.10.2025 17:00
Die Parkplätze im Fuchsrain sind von Montag bis Freitag mit in Deutschland zugelassenen Autos ...
Die Parkplätze im Fuchsrain sind von Montag bis Freitag mit in Deutschland zugelassenen Autos zugeparkt – zum Ärger der Anrainer.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Kritik an der Parkraumbewirtschaftung in Innsbruck reißt nicht ab. Nachdem Dauerparker aus der Rossau und dem Gebiet Mühlau-Arzl unlängst verscheucht wurden, blockieren sie nun die Parkplätze von verärgerten Anrainern im Fuchsrain. Eine „Bürgerinitiative“ bombardiert deshalb nun tagtäglich den Stadtchef mit E-Mails.

0 Kommentare

Im Zuge der Vertreibung der Dauerparker aus den Innsbrucker Gebieten Rossau und Mühlau-Arzl sprach die Stadt auf den Mahnschreiben quasi eine Einladung an die Ewig-Parker aus. Kostenlose Parkplätze gebe es im Fuchsrain, war darauf sinngemäß zu lesen. Die „Krone“ berichtete bereits, dass diese Einladung für jede Menge erhitzte Gemüter sorgte.

Zitat Icon

Jeden Tag 21 bis 24 Euro für das Parken bezahlen, geht mit der Zeit ordentlich ins Geld.

Ein erboster Anrainer, der ständig gestraft wird.

Und die Kritik reißt nicht ab. Wie Kevin (Nachname der Redaktion bekannt) im Gespräch betont, „sind die rund 16 Parkplätze, die es gibt, von Montag bis Freitag mit deutschen Autos zugeparkt. Wir Anrainer haben jetzt keine Parkplätze mehr“. Er müsse sein Auto deswegen abseits der markierten Parkplätze abstellen und werde durch die MÜG ständig gestraft.

„Jeden Tag 21 bis 24 Euro für das Parken bezahlen geht mit der Zeit ordentlich ins Geld“, schäumt der Tiroler. Ein Mitarbeiter der MÜG habe ihm gesagt, dass es demnächst Anwohnerparkkarten geben werde. „Wann die eingeführt werden, wissen wir aber noch nicht.“

Täglich mehrere E-Mails in Richtung Rathaus
Auch eine Art Bürgerinitiative habe sich bereits gebildet. „Wir alle schreiben jeden Tag eine E-Mail an Bürgermeister Johannes Anzengruber und fordern eine Lösung für das Park-Problem.“ Bisher habe der Stadtchef natürlich noch nicht geantwortet.

Lesen Sie auch:
Seit gefühlten Ewigkeiten parkt dieser Bus in Mühlau-Arzl.
Teils schon ab Montag
Dauerparkern geht es in Innsbruck an den Kragen
30.08.2025
Nur an anderem Ort
Weiterhin Probleme mit Dauerparkern in Innsbruck
08.10.2025

Übrigens: Auch aus dem Lehmweg meldete sich schon eine Anwohnerin, die sich über „deutsche Dauerparker, die schon fast ein Jahr lang dort stehen“, beschwerte. Ob es jemals eine nachhaltige Lösung für das Dauerparkproblem geben wir, steht in den berühmten Sternen.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf