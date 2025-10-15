Grün-weiße Sticheleien endeten im Würgegriff

Für viele Rapid-Anhänger gleicht ihre Leidenschaft einer „Religion“. Vereinsfeindlicher Gegenwind wird als „Gotteslästerung“ daher so manches Mal nicht einfach hingenommen. Das bekam im Sommer auch ein Feuerwehrmann im Bezirk Wiener Neustadt am eigenen Leib zu spüren, denn seine Pöbeleien musste er schmerzlich bezahlen. Im Zuge eines Feuerwehrfestes hatte er Anfang Juli einen Besucher wegen dessen Rapid-Leiberl angestänkert. Immer und immer wieder.