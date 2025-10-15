Erdogan zu Meloni: „Du siehst gut aus, aber …“

Brüssel will Filter und E-Zigaretten verbieten

Während Meloni also wieder raucht, geht die EU den umgekehrten Weg. Filterzigaretten und E-Zigaretten sollen verboten werden. Das geht aus einem Entwurf des Rates der Europäischen Union hervor. Der Vorstoß folgt einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach Filter die „Genießbarkeit“ und so die Attraktivität des Rauchens steigern – das soll verhindert werden. Auch komplette Tabak-Verkaufsverbote stehen im Raum.