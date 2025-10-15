Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurioser Smalltalk

Erdogan zu Meloni: „Du siehst gut aus, aber …“

Außenpolitik
15.10.2025 17:16
Beim Gaza-Treffen zwischen der Staats- und Regierungschefs fangen Kameras eine skurrile ...
Beim Gaza-Treffen zwischen der Staats- und Regierungschefs fangen Kameras eine skurrile Unterhaltung zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Recep Tayyip Erdoğan ein.(Bild: AP/Yoan Valat)

Beim Gaza-Treffen in Ägypten ist es zu einer skurrilen Szene zwischen Italiens Premierministerin Giorgia Meloni (48) und Recep Tayyip Erdoğan gekommen. Der türkische Präsident redet der Comeback-Raucherin ins Gewissen, diese nimmts mit Humor.

0 Kommentare

Am Rande des Treffens in Sharm al-Sheikh sagte Erdoğan zu Meloni: „Du siehst gut aus. Aber ich muss dich dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören.“ Die Aufnahmen wurden von der italienischen Tageszeitung „Il Foglio“ und anderen Medien veröffentlicht (siehe Posting unten).

Macron schmunzelt: „Das ist unmöglich“
Die Regierungschefin erwiderte lachend: „Ja, ich weiß“, während der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron im Hintergrund lachten. Letzterer sagte sogar: „Das ist unmöglich.“ Offenbar ist Macron davon überzeugt, dass Meloni kaum vom Rauchen zu trennen sei. Erdoğan dagegen will die Türkei rauchfrei machen. 

Meloni: Rauch-Comeback nach 13 Jahren
Meloni greift nach eigenen Angaben nach 13 Jahren wieder zur Zigarette. Sie bedauere dies sehr, betonte aber, dass ihr die Kaffee- und Zigarettenpause n ermöglicht hätten, Beziehungen zu Kollegen wie dem tunesischen Präsidenten Kais Saied aufzubauen. In Ägypten scherzte sie, ein Rauchstopp würde ihr „nicht guttun“ – sie wolle ja „niemanden umbringen“.

Zitat Icon

Du siehst gut aus. Aber ich muss dich dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören.

Recep Tayyip Erdoğan zu Giorgia Meloni

Brüssel will Filter und E-Zigaretten verbieten
Während Meloni also wieder raucht, geht die EU den umgekehrten Weg. Filterzigaretten und E-Zigaretten sollen verboten werden. Das geht aus einem Entwurf des Rates der Europäischen Union hervor. Der Vorstoß folgt einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach Filter die „Genießbarkeit“ und so die Attraktivität des Rauchens steigern – das soll verhindert werden. Auch komplette Tabak-Verkaufsverbote stehen im Raum.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Außenpolitik
Kurioser Smalltalk
Erdogan zu Meloni: „Du siehst gut aus, aber …“
Abstimmung im Landtag
Causa Waldmann: Politik ist vor Justiz nicht immun
Wirbel nach Berichten
Brüssel: Kein Filterzigaretten-Verbot geplant
„Ostflanke stärken“
Deutsche Kampfjets nach Polen beordert
Doskozil reagiert
Wohnbau-Gesellschaft unter Kuratel gestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf