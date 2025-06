Regierung ändert | Unprofessioneller Versuch

Unprofessioneller Versuch. So gut wie in allen EU-Staaten war er bereits – bloß in Zypern, Slowenien und Österreich war der ukrainische Präsident Wolodimir Zelenskij seit Beginn des kriegerischen Angriffskrieges Russlands auf sein Land noch nicht. Seit gestern stehen nur noch zwei Staaten auf der Liste, denn Montag Mittag landete der ukrainische Präsident in Wien-Schwechat. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing seinen Amtskollegen mit militärischen Ehren auf dem Heldenplatz. Danach traf er unter anderem noch mit Bundeskanzler Christian Stocker zusammen. Die Gespräche verliefen, wie zu hören und sehen war, freundschaftlich. Alles ohne Misstöne? Nein! Den Versuch von Vizekanzler Babler und Außenministerin Meinl-Reisinger, Wien als Ort für Friedensverhandlungen zu positionieren, hält Russland-Experte Gerhard Mangott für „unprofessionell“. Mediator sein zu wollen und sich gleichzeitig klar auf die Seite der Ukraine zu stellen, „beides geht nicht zusammen“. Ja, da hat er wohl recht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man in Österreich über einen Ukraine-Frieden verhandelt ist ähnlich niedrig wie überhaupt ein Frieden in diesem fürchterlichen Krieg in Europa.