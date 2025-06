Das sagt Sturms Sportchef zum Griss um Böving

Beim 3:2-Sieg der Wikinger gegen die Ukraine steuerte Böving einen Treffer bei. Betrug sein Marktwert am Jahresende laut transfermarkt.at noch fünf Millionen Euro, so schraubte EURO-Willy seinen Marktwert inzwischen auf acht Millionen rauf. Sturm kann sich die Hände reiben, um den Vorzeigeprofi könnte ein Wettbieten entstehen. Laut italienischen Medien soll AS Roma an Sturms heißester Transferaktie Interesse bekundet haben.