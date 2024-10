500.000 Euro für neue Tennishalle fehlen noch

Falls die Tennishalle nicht kommen sollte, verschärft sich die Lage in Salzburg weiter. In Anif wird bekanntlich die Hälfte der Plätze gestrichen. In Gneis ist die Zukunft noch ungewiss, ein Nachfolger für die Anlage wird gesucht. Insgesamt haben sich die Hallenplätze in Salzburg in den vergangenen 15 Jahren um 40 Prozent reduziert. Und das, obwohl es seit Jahren einen Boom beim Tennissport gibt – die Mitgliederzahlen der Verein schnellten in die Höhe.