Regen und Gewitter: Juli bleibt weiter wechselhaft

Gewittergefahr steigt im Tagesverlauf an

Am Dienstag zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Besonders im inneralpinen Raum sowie im Norden und Süden mischen sich Sonne, Wolken und Regen. Im Flachland und ganz im Westen bleibt es am längsten trocken – hier dominieren vormittags noch freundliche Verhältnisse. Doch auch dort steigen im Tagesverlauf einige Quellwolken auf, die sich vereinzelt zu Regenschauern entwickeln. Am wahrscheinlichsten sind kräftige Gewitter zwischen dem Flachgau und der Obersteiermark. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen zehn und 18 Grad, untertags wird es 21 bis 29 Grad warm.