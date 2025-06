Schweden-Royals trauern um die Opfer des Amoklaufs

Der britische Monarch, der schon mehrfach in Österreich zu Gast war, erklärte in seiner Nachricht unter anderem: „Unsere innigsten Gedanken und Gebete sind bei den Familien und all jenen, die von diesem schrecklichen Verlust und Schmerz betroffen sind. Wir senden unser tiefstes Mitgefühl an alle Österreicher in dieser beunruhigenden Zeit.“