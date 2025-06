Untauglicher Massenmörder | Zu spät für Opfer

Untauglicher Massenmörder. Schauderhaft, was jetzt rund um den schrecklichen Grazer Amoklauf alles durchsickert. Es sind viele Details, die allesamt höchstgradig erschreckend sind. Etwa, dass der 21-Jährige, der zehn Menschen auf dem Gewissen hat, in der Schule, wie die Ermittler gestern bekannt gaben, wie in einem Gewaltspiel wütete. Er zog sich vor seinen fürchterlichen Taten in der Toilette des BORG in der Dreierschützengasse um, setzte sich wie er es aus „Ego-Shooter“-Onlinespielen kannte und offenbar liebte ein Headset auf, schnallte sich einen Waffengurt um und steckte ein Jagdmesser hinein, griff zur abgesägten Schrotflinte und zur Glock-Pistole und startete sein akribisch geplantes Massaker. Was gestern zudem aus Ermittlerkreisen durchsickerte: Massenmörder Arthur A. war bei der Bundesheer-Stellungskommission durchgefallen – aus psychischen Gründen. Den Psychotest für die Waffenbesitzkarte dagegen bestand er…