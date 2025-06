Transfer-Zoff um Europas besten Stürmer eskaliert!

Seine Zahlen sind jedenfalls beeindruckend: In der portugiesischen Liga traf Gyökeres heuer 39 Mal in 33 Spielen – mehr als jeder andere Stürmer in Europa, sogar mehr als Kylian Mbappé (31 Tore). Insgesamt kommt er in 102 Spielen für Sporting, für die er seit zwei Jahren kickt, auf 97 Treffer und 28 Assists.