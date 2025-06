Struktur und Sicherheit: Was Betroffene brauchen

Keine Gespräche aufzwingen

Die Opfer und Angehörigen befänden sich nun in einer Phase, in der es gelte, posttraumatischen Belastungsstörungen vorzubeugen. „Es ist jetzt wichtig, Gespräche zu führen, diese aber nicht aufzuzwingen, und den Menschen aufzuzeigen, dass es völlig okay ist, ängstlich oder wütend zu sein. Das sind normale Prozesse in unserem Körper.“