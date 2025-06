Prinz Williams Freund stirbt auf dem Spielfeld!

Ein Mann der Königsklasse

Sunjay Kapur war nicht nur in der Wirtschaft ein Schwergewicht, sondern bewegte sich auch in allerhöchsten Kreisen. Seine frühere Ehefrau, Bollywood-Star Karisma Kapoor, erzählte einst stolz von seinen Polospielen mit dem heutigen Prince of Wales. Später heiratete er die Schauspielerin Priya Sachdev Kapur, mit der er 2018 seinen Sohn Azarias bekam.