Nova Rock: Handy-Dieb hatte 31 Telefone bei sich

Diebstähle im Konzerttrubel

Der Rumäne wurde festgenommen, er sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt hinter Gittern. „Ein Teil der Handys konnte den Besitzern bereits zugeordnet werden“, teilt Goldenitsch mit. Meistens passieren die Diebstähle im regen Treiben vor den Bühnen in der Kernzone des Festivals, wie die Ermittler anmerken. „Bitte im Trubel aufs eigene Handy besonders achtgeben“, so der gut gemeinte Rat der Polizei.