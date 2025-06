Sommergefühl: Bin ich nett, oder flirte ich schon?

Sitze ich in einem Strandcafé und will zahlen, Gänsehäufel, Hausmeisterstrand, Côte d’Azur, egal, die Geschichte passt überall, nimmt ein Pärchen neben mir Platz. Zweiertisch. Stimmung sehr schlecht. A zu B, stinksauer: „Geht’s noch? Ich steh direkt neben dir, und du baggerst die Kellnerin an! Mir bitte einen doppelten Espresso – stark, aber sicher nicht halb so belebend wie Ihr Lächeln!“