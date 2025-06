Wien: Polizeiauto erfasst E-Scooter-Fahrer

E-Scooter-Fahrer am Kopf verletzt

Der 39-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr, die Unfallstelle Einsiedlergasse Ecke Margaretengürtel wurde kurzzeitig gesperrt.